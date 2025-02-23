Çin'den Trump'ın yatırım kısıtlaması genelgesine tepki

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın yayımladığı ve Çin kaynaklı yatırımların kritik sektörlerde engellenmesini öngören "Önce Amerika Yatırım Politikası" başlıklı genelgeye tepki gösterdi. Bakanlık, Washington yönetimini ekonomik ve ticari meselelerde siyasileşmeden kaçınmaya çağırdı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin bu tutumunun, ulusal güvenlik kavramını genişletip genelleştirerek, piyasa-dışı ve ayrımcı bir yaklaşım sergilediği ifade edildi. Bu politikanın, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri olumsuz yönde etkileyeceği belirtildi.

Genelgenin uygulanması durumunda, Çin ile ABD arasındaki yatırım akışına zarar vereceği ve bunun sonunda ABD’ye de fayda sağlamayacağı vurgulandı. Ayrıca Çin, ABD'nin bu adımlarını dikkatle izleyecek ve yasal haklarını korumak için gerekli tedbirleri alacağı konusunda uyarıda bulundu. Çin, Washington yönetimini uluslararası ticaret ve yatırım kurallarına uymaya çağırarak, ekonomik ve ticari meselelerin siyasileştirilmesine son verilmesi gerektiğini belirtti.

"Önce Amerika yatırım politikası"

ABD Başkanı Trump, dün yayımladığı "Önce Amerika Yatırım Politikası" başlıklı genelgede, Çin bağlantılı şirketlerin ABD’deki teknoloji, altyapı, sağlık, tarım, enerji ve diğer stratejik sektörlerdeki yatırımlarının engellenmesi için Yabancı Yatırım Komitesi’ne her türlü yasal aracı kullanma yetkisi verileceğini duyurmuştu.

Genelgede, Çin'in ABD'nin stratejik varlıklarını hedef almayı sürdüreceği ve bu yatırımların "görünür ve gizli yollarla" yapılacağı iddia edilmişti. Trump, Çin’in ABD şirketlerinin kendi ülkesindeki kritik altyapıyı devralmasına izin vermezken, ABD'nin de Çin'in benzer şekilde ABD'deki altyapıyı devralmasına izin vermemesi gerektiğini belirtmişti.

Buna ek olarak, ABD yönetimi, Çin'in askeri sanayi sektörüne yönelik yatırımları da engellemeyi planlıyor. Pekin yönetiminin, ABD sermayesini ordu ve güvenlik yapısını modernize etmek amacıyla kullandığı savunulmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Yatırım Komitesi, ülkeye gelen yabancı yatırımları, ulusal güvenlik riskleri açısından denetleyerek engelleme yetkisine sahip.