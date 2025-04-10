Çin'den Ukrayna'nın 'Rus saflarındaki Çinli askerler' iddialarına sert yanıt

Pekin yönetimi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Rus ordusu saflarında savaşan Çin vatandaşlarından Çin hükümetinin haberdar olduğu yönündeki açıklamalarına sert tepki verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin’de düzenlediği basın toplantısında bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Sözcü Lin, Çin hükümetinin vatandaşlarına daima silahlı çatışma bölgelerinden uzak durmaları gerektiğini telkin ettiğini, herhangi bir askeri operasyona katılmamaları yönünde uyardığını ifade etti.

Ukrayna kuvvetleri tarafından Donetsk bölgesinde esir alındığı öne sürülen 2 Çin vatandaşına ilişkin bilgilere ise henüz ulaşamadıklarını söyleyen Lin, “Esir alındığı söylenen kişilere dair bilgileri Kiev yönetiminden doğrulamaya çalışıyoruz. Diğer iddialar ise gerçeğe dayanmamaktadır” dedi.

Çin’in Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için siyasi çözümden yana olduğunu ve barış görüşmelerini desteklediğini vurgulayan Lin Cien, “Çin, Ukrayna’daki çatışmanın sonlandırılması ve barış sürecinin desteklenmesi yönündeki çabalarını sürdürüyor. Bu tutumumuz, uluslararası toplum tarafından da bilinmektedir. Ukrayna tarafının bu çabaları doğru bir bakış açısıyla değerlendirmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna karşı savaşan ve esir alınan 2 Çin vatandaşından söz etmişti. Bununla birlikte, toplamda 155 Çin vatandaşının Rus ordusu içinde savaştığına dair bilgisi bulunduğunu söyleyen Zelenskiy, “Bu kişiler Çin pasaportuna sahip, isimleri ve soyadları biliniyor. Çin yönetimi de bu durumu biliyor. Rusya, Çin’in sosyal medya platformları üzerinden bu kişileri işe alıyor” açıklamasını yapmıştı.