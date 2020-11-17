Çin'den uluslararası topluma COVID-19 çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadelede hala zorlu bir sürecin olduğunu belirterek, uluslararası topluma dayanışma çağrısı yaptı.

Şi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in liderliğinde toplanan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika (BRICS) 12'nci Liderler Zirvesi'ne başkent Pekin'den video konferansla katıldı.

Burada yaptığı konuşmada COVID-19'un insan sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturduğunu kaydeden Şi Cinping, salgından dolayı dünya ekonomisinin 1930'larda yaşanan Büyük Buhran'dan (1929 krizi) bu yana en kötü resesyonu tecrübe ettiğini belirtti.

Şi, yıl içindeki salgınla mücadele uygulamalarının, virüsün yayılmasının engellenebilmesinin ancak insanların dayanışma halinde olması ve bilim temelli bir yaklaşımı takip etmesi durumunda mümkün olacağını gösterdiğini anlattı.

COVID-19 ile mücadelede dünya genelinde bir zafere ulaşmak için hala zorlu bir sürecin olduğunu belirten Şi Cinping, "Önemli olan şey insanların hayatını ve sağlığını ilk sıraya koymamız. Uluslararası koordinasyonu ve mücadeleyi artırmak, Dünya Sağlık Örgütünün bu kapsamda hayati rolünü desteklemek önemli." ifadesini kullandı.

Şi, Çinli firmaların BRICS ülkelerinden Rusya ve Brezilya ile aşıların 3'üncü aşama klinik deneyleri konusunda çalışmalarının bulunduğunu belirterek, Güney Afrika ve Hindistan ile de iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi.

BRICS ülkeleriyle COVID-19 aşısına yönelik ortak Ar-Ge, test ve fabrika inşası gibi konuları teşvik etmeyi arzu ettiklerini ifade eden Çin Devlet Başkanı Şi, "Virüsle mücadele savaşında farklılıklarımız ve ön yargılarımızın üstesinden birlik ve akılcılıkla gelmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Tek taraflı yaptırımlara karşı çıkmalıyız"

Bununla birlikte uluslararası alanda tek taraflı yaptırım ve zorbalık eylemlerinin de görüldüğüne işaret eden Şi, "Başkalarının içişlerine karışılmasına ve tek taraflı yaptırımlara karşı çıkmalıyız." dedi.

"Açık dünya ekonomisini inşa etmek için sıkı durmalı ve ulusal güvenlik kavramının korumacı amaçlar için istismar edilmesine karşı çıkmalıyız." diyen Şi Cinping, uluslararası topluma, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Planı'nın uygulanmasını uluslararası iş birliğinin merkezine koymaları çağrısında bulundu.

Rusya'nın Saint Petersburg kentinde 21-23 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesi planlanan zirve, COVID-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.