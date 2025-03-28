Çin'den uluslararası yatırımcılara güven mesajı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, uluslararası iş dünyası temsilcileriyle başkent Pekin'de bir araya geldi.

Görüşmeye, aralarında FedEx Yönetim Kurulu Başkanı Rajesh Subramaniam, Mercedes-Benz Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kallenius, Sanofi Üst Yöneticisi (CEO) Paul Hudson, HSBC Holding İdari Direktörü Georges Elhedery, Hitachi Yönetim Kurulu Başkanı Toshiaki Higashihara, SK Hynix Yönetim Kurulu Başkanı Kwak Noh-jung ve Saudi Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Amin Nasser'ın olduğu 40'tan fazla küresel şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.

Şi, Çin'in dev pazarının sunduğu fırsatlar, istikrarlı ekonomik görünümü ve güvenli ortamıyla yabancı yatırımlar ve iş operasyonları için tercih edilir bir adres olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Çin'in son 40 yıldaki reform ve dışa açılma sürecinde yabancı şirketlerin ve yatırımların ekonomik büyümeye önemli katkı sağladığını ifade eden Şi, "Çin'in kapıları yabancı yatırıma giderek daha fazla açılacaktır. Yabancı yatırım politikası değişmemiştir, değişmeyecektir." dedi.

Şi, ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci tüketici pazarına ve en büyük orta sınıf nüfusuna sahip Çin'in büyük bir satış ve yatırım potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

"Başkalarının ışığını söndürmek sizi daha parlak yapmaz"

Ekonomik küreselleşmenin tarihin geri döndürülemez bir eğilimi olduğunu kaydeden Şi, yabancı işletmelerin, özellikle de çok uluslu şirketlerin küresek ekonomik düzenin sürdürülmesinde önemli rolü olduğuna işaret etti.

Şi, çok uluslu şirketlerden çok taraflı ticaret sistemini, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını, ekonomi faaliyetlerde açıklık ve işbirliği ortamını korumalarını ve ekonomik küreselleşmeyi doğru yöne ilerletmelerini beklediklerini dile getirdi.

Çin lideri, Trump'ın tarife artışlarına değinmese de yeni ABD yönetiminin ekonomi politikasını örtülü şekilde eleştirerek, "Başkalarının ışığını söndürmek sizi daha parlak yapmaz. Başkalarının yolunu tıkamak sonunda sizin de yolunuzu tıkayacaktır." ifadesini kullandı.

Uluslararası iş dünyası temsilcilerine Çin'e daha fazla yatırım çağrısında bulunan Şi, "Çin ile buluşmak fırsatlarla buluşmaktır. Çin'e inanmak, yarına inanmaktır. Çin'e yatırım, yarına yatırımdır." şeklinde konuştu.

Doğrudan yatırımlar son 2 yılda azaldı

Çin'de, son 2 yıldır azalan doğrudan yabancı yatırımlar, kayıtların tutulmaya başlandığı 1998'den bu yana devam eden artış eğilimde kırılma yaratmıştı.

2023'te doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 8 azalarak ilk kez yıllık bazda gerilemiş, 2024'te önceki yıla göre yüzde 27,1 gerileyerek en sert düşüşü kaydetmişti.

Batı ülkelerinin Çin ile ekonomik bağımlılığa bağlı riskleri azaltma yönelimi ve bunun tedarik zincirlerinde yarattığı süregelen değişimlere ek olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci iktidar döneminin ekonomik ve jeopolitik belirsizlikleri, Çin'e doğrudan yabancı yatırım akışını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.