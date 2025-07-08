Çin'den vize serbestisi: 74 ülkenin vatandaşlarına 30 günlük giriş hakkı tanındı

Çin, turizmde hareketliliği artırmak ve ülkenin küresel algısını güçlendirmek amacıyla 74 ülkenin vatandaşlarına 30 güne kadar vizesiz giriş hakkı tanıdığını duyurdu.

The Wall Street Journal (WSJ) kaynaklı habere göre, Çin Ulusal Göçmenlik İdaresi, bu adımın ülkenin "yumuşak gücünü" artırmayı ve yabancı ziyaretçi sayısını yukarı çekmeyi hedeflediğini belirtti.

Söz konusu vizesiz seyahat uygulaması, Aralık 2023’te Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya vatandaşlarına yönelik olarak başlatılmıştı. Bugün gelinen noktada, neredeyse tüm Avrupa ülkeleriyle birlikte Latin Amerika, Orta Doğu ve Asya’dan da birçok ülke bu listeye dahil edilmiş durumda.

Uygulamanın başarısı, verilerle de kendini gösteriyor. 2024 yılı içinde Çin’e vizesiz giren yabancı turist sayısının 20 milyonu aştığı, bunun toplam yabancı turistlerin yaklaşık üçte birine denk geldiği ifade ediliyor. Bu rakam, 2023'e kıyasla neredeyse iki katlık bir artış anlamına geliyor.

Öte yandan Azerbaycan, 16 Temmuz 2025 itibarıyla vizesiz giriş hakkı tanınan ülkeler arasına eklenecek ve böylece toplam sayı 75’e yükselecek.

ABD, Kanada, İngiltere, İsveç ve Rusya gibi ülkeler için ise farklı bir uygulama geçerli. Bu ülkelerin vatandaşlarına, Çin’den başka bir ülkeye geçiş yapmaları şartıyla 10 günlük vizesiz transit geçiş imkânı tanınıyor.

Çin Turizm Akademisi'nden analist Liu Xiangyan, bu politikaların yalnızca turizmi teşvik etmeyi değil, aynı zamanda Çin'in uluslararası imajını düzeltmeyi amaçladığını vurgulad