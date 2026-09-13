Çin'den yapay zekada ABD'ye karşı yeni hamle: BRICS'i devreye sokuyor

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Çin, ABD ile giderek sertleşen yapay zeka rekabetinde BRICS'i devreye sokuyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Yeni Delhi'deki BRICS Zirvesi'nde açık kaynaklı yapay zekaya odaklanan yeni bir BRICS topluluğu oluşturacaklarını açıkladı.

Topluluğun büyük dil modellerinin geliştirilmesi ve kullanıma alınmasında ülkeler arasındaki işbirliğini artırması hedefleniyor. Bu kapsamda BRICS üyelerine yönelik seminer ve eğitim programları da düzenlenecek.

Xi, açık kaynaklı geliştirme, işbirliği ve paylaşımı desteklediklerini belirterek yapay zekada ülkeler arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Çin kendi yapay zeka ekosistemini büyütüyor

Pekin'in yeni girişimi, yaklaşık 30 ülkenin yer aldığı Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nü kurmasının ardından geldi. Xi, BRICS ülkelerini de bu oluşuma katılmaya davet etti.

Çin, hem kendi pazarında hem de diğer ülkelerde kullanılabilecek, ABD teknolojilerine daha düşük maliyetli alternatifler sunan bir yapay zeka ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

Açık kaynak stratejisi, yapay zeka yarışındaki temel ayrışma noktalarından birini de ortaya koyuyor. Çin açık kaynaklı modellerin yaygınlaşmasını desteklerken, ABD merkezli OpenAI ve Anthropic gibi önde gelen şirketler en gelişmiş modellerinde ağırlıklı olarak kapalı sistemler kullanıyor.

Pekin böylece teknoloji geliştirme yarışının ötesine geçerek, kendi yaklaşımını gelişmekte olan büyük ekonomiler arasında yaygınlaştırmaya çalışıyor.

BRICS'ten Xi'ye açık destek gelmedi

Ancak Çin'in önerisinin BRICS içinde ne ölçüde karşılık bulacağı henüz net değil. Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi üyelerin Pekin'in girişimine nasıl yaklaşacağı belirsizliğini korurken, zirvenin ortak bildirisinde Xi'nin açık kaynaklı yapay zeka önerisine özel bir destek verilmedi.

Bildiride bunun yerine yapay zeka kaynaklarına erişimin genişletilmesi için uluslararası işbirliği çağrısı yapıldı. Yapay zekada güvenlik, kapsayıcılık ve güvenilirliğin de gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

Yapay zeka rekabeti teknoloji savaşına dönüşüyor

Çin'in çıkışı, yapay zeka teknolojilerine erişim ve bu teknolojilerin hangi kurallarla yönetileceğinin Washington ile Pekin arasındaki rekabetin önemli başlıklarından biri haline geldiği dönemde yapıldı.

Çin Devlet Güvenlik Bakanı Chen Yixin de kara listeler, kapalı kaynaklı sistemler ve teknoloji kısıtlamalarını eleştirerek bu politikaların küresel yapay zeka tedarik zincirlerini parçalayabileceğini ve ülkeler arasındaki teknolojik gelişmişlik farkını büyütebileceğini savundu.

Bununla birlikte Pekin'in açık kaynak yaklaşımı sınırsız bir erişim anlamına gelmiyor. Xi, yapay zekadaki teknolojik ilerlemeyle güvenlik arasında denge kurulması gerektiğini belirtirken, Çin'deki politika tartışmalarında gelişmiş modellerin en güçlü yeteneklerine erişimin sınırlandırılması da gündemde bulunuyor.

BRICS girişimiyle Çin, kendi yapay zeka modelini dünyanın en büyük gelişmekte olan ekonomilerine taşıyabileceği yeni bir platform kazanmayı hedefliyor. Bu hamle aynı zamanda ABD ile Çin arasındaki rekabetin çip ve yapay zeka modellerinden, küresel teknoloji standartları ve yönetişimine doğru genişlediğine işaret ediyor.