Çin'den yeni karaliste hazırlığı

21 Eylül 2020

Çin hükümeti, ABD'nin teknoloji firmalarına uyguladığı baskı üzerine yeni bir karaliste hazırlandığını ve yabancı firmalar üzerindeki baskısını artıracağını duyurdu.

Çin Ticaret Bakanlığı "güvenilmez varlıklar listesi"nin detaylarını açıkladı. Açıklanan belgeye göre, Çin, ABD menşeli firmalara kimi kısıtlamalar getirecek.

Danışmanlık şirketi Eurasia Group Çin ve Kuzeydoğu Asya sorumlusu Michael Hirson, Çin'in sene sonuna kadar en az bir ABD'li firmayı listesine ekleyeceğini ve bu aracı özellikle kısa vadede hedeflenen şekilde kullanacağını belirtti. Hirson ayrıca listenin açıklanması ile çok uluslu şirketlerin ABD ve Çin arasında bir ikilemde kalacağını ekledi.

Çin ilk güvenilmez varlıklar listesini, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin menşeli teknoloji firması Huawei'i karalisteye aldığını açıklaması ardından, 2019 yılının mayıs ayında hazırlamıştı.