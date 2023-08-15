Çin'den yuana piyasa müdahalesi

Çin bir yıllık faiz oranlarında 15 baz puan kesintiye giderek Covid-19 salgınının başlangıcından beri en büyük faiz indirimini yaptı.

Çin'de sanayi üretimi ve perakende satış verileri bir ay önceye göre yavaşlayarak sırasıyla yıllık bazda yüzde 3.7 ve yüzde 2.5 ile beklentilerin altında büyüdü.

Yuan dokuz buçuk ayın en düşük seviyesini görürken; Çin'in devlet kontrolündeki başlıca bankalarının yuandaki hareketi yatıştırmak için spot piyasaya müdahale ettiğini söylediler.

Yuan, dolar karşısında 7.2875 seviyesini görmesinin ardından 7.2743 seviyesinde seyretti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.21 geriledi.

Çin'de lokomotif hisseleri izleyen CSI300 endeksi %0.49 düştü. Hong Kong Hang Seng endeksi %0.8 düşerek dün gördüğü bir ayın dip seviyesine yakın seyretti.