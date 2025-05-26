Çin'e rekor borç ödemesi! Dünyanın en yoksul ve en kırılgan 75 ülkesi baskı altında
Lowy Enstitüsü'nün yeni raporuna göre, Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında 2025 yılında gelişmekte olan ülkelerden toplam 35 milyar dolarlık borç geri ödemesi bekleniyor. Bu miktarın 22 milyar doları ise dünyanın en yoksul 75 ülkesi tarafından karşılanacak. Raporda, bu durumun sağlık ve eğitim harcamaları üzerinde ciddi baskı yaratabileceği ve Çin’in artık borç veren değil, borç tahsildarı rolünde olacağı vurgulandı.
Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Lowy Enstitüsü'nün yayımladığı rapora göre, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında verdiği krediler için 2025 yılında gelişmekte olan ülkeler tarafından rekor seviyede geri ödeme yapılması bekleniyor.
Ülkelerin sağlık ve eğitim kaynakları risk altında kalabilir
Raporda, Çin'e yapılacak toplam 35 milyar dolarlık ödemenin yaklaşık 22 milyar dolarının, dünyanın en yoksul ve kırılgan 75 ülkesi tarafından karşılanacağı belirtildi. Bu durumun, söz konusu ülkelerin sağlık ve eğitim gibi temel kamu hizmetlerine ayırdığı kaynakları riske atabileceği vurgulandı.
Raporun yazarı Riley Duke, "Bu on yılın geri kalanında Çin, gelişmekte olan dünya için bankacıdan çok borç tahsildarı olacak" ifadelerini kullandı.
"Çok taraflı destekler zayıflıyor"
Ayrıca Çin'e yönelik borç ödemelerinin, Batılı ülkelerin oluşturduğu Paris Kulübü'ne yapılan ödemeleri geride bırakacağı ifade edildi. Raporda, "Pekin borç tahsildarı rolüne geçerken, Batılı hükümetler kendi içlerine yöneliyor, kalkınma yardımları azalıyor ve çok taraflı destekler zayıflıyor" denildi.
Raporda ayrıca, küresel ölçekte kalkınmanın sekteye uğrayabileceği ve bazı bölgelerde istikrarsızlık riskinin artabileceği uyarısında bulunuldu.