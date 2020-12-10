Çin'in ABD büyükelçiliği Twitter hesabının siber saldırıya uğradığını açıkladı

Çin'in ABD Büyükelçiliği'nden yapılan paylaşımda, "Çin Büyükelçiliği'nin Twitter hesabı hacklenmiştir. Bu hareketi kınıyoruz. Çin Büyükelçiliği 9 Aralık tarihinde bir paylaşım yapmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçilik daha önce, ABD Başkanı Donadl Trump'ın Demoktar Parti'y suçladığı Tweetlerini paylaşmış ve ülkenin seçilmiş başkanı Joe Biden'ı tebrik etmişti.