Çin'in ABD büyükelçiliği Twitter hesabının siber saldırıya uğradığını açıkladı
Çin'in ABD Büyükelçiliği Twitter hesabının siber saldırıya uğradığını, ancak saldırı sonucunda herhangi bir paylaşım yapılmadığını açıkladı
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Çin'in ABD Büyükelçiliği'nden yapılan paylaşımda, "Çin Büyükelçiliği'nin Twitter hesabı hacklenmiştir. Bu hareketi kınıyoruz. Çin Büyükelçiliği 9 Aralık tarihinde bir paylaşım yapmamıştır" ifadeleri kullanıldı.
Büyükelçilik daha önce, ABD Başkanı Donadl Trump'ın Demoktar Parti'y suçladığı Tweetlerini paylaşmış ve ülkenin seçilmiş başkanı Joe Biden'ı tebrik etmişti.