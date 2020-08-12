Çin'in akıllı telefon sevkiyatları temmuzda yüzde 35,5 düştü
Çin'in akıllı telefon sevkiyatları temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,5 düştü.
Çin bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi (CAICT) verilerine göre, geçtiğimiz yılın temmuz ayında 33 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı yapan Çin'in, sevkiyatları temmuzda 21,3 milyon adete geriledi. Yılın ilk 7 ayındaki düşüş ise yüzde 19,2 oldu.
Üretilen yeni model adedi temmuz ayında 30 olurken, yeni model üretimi yıllık yüzde 16,7 düştü.