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Çin'in Avustralya büyükelçisi ülkeyi terk edecek

İki ülke arasında karşılıklı söylemler ve alınan kararlarla artan gerilim sonrası Çin'in Avustralya büyükelçisi ülkeyi terk edecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avustralya ile Çin arasındaki ilişkilerde gerginlik devam ederken Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, "Çin büyükelçisi ülkeyi henüz terk etmediyse yakından terk edecektir" açıklaması yaptı.

5 yıldır Avustralya'da görev yapmakta olan Çin büyükelçisi Cheng Jingye, daha önce Çin'in Avustralya'ya karşı boykotlar uygulayabileceği uyarıları yapmıştı. Çin artan gerilim sonrasında Avustralya ile ticarete 20 milyar dolara varan kısıtlama tedbiri almıştı.