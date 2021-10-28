Çin'in Avustralya büyükelçisi ülkeyi terk edecek

Avustralya ile Çin arasındaki ilişkilerde gerginlik devam ederken Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, "Çin büyükelçisi ülkeyi henüz terk etmediyse yakından terk edecektir" açıklaması yaptı.

5 yıldır Avustralya'da görev yapmakta olan Çin büyükelçisi Cheng Jingye, daha önce Çin'in Avustralya'ya karşı boykotlar uygulayabileceği uyarıları yapmıştı. Çin artan gerilim sonrasında Avustralya ile ticarete 20 milyar dolara varan kısıtlama tedbiri almıştı.