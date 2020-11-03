Çin'in Avustralya'dan ithalat yasağına bakır cevheri ve şekeri de eklemesi bekleniyor

03 Kasım 2020

Avustralya ve Çin hükümetleri arasında yaşanan siyasi gerilimin ardından Çin'in Avustralya'dan 6 milyar dolara varan ithalata daha yasak getirmesi gündemde.

Çin Gümrük İdaresi Cuma günü ihnacatçılara bir uyarı yayınlayarak Avustralya'nın Queensland eyaletinden ithal edilen kerestelerde zararlı bir böcek tespit edildiğini bu eyaletten tüm ithalatın yasakladığını açıklamıştı.

Avustralya Ticaret Bakanı Simon Birmingham yaptığı açıklamada, "Avustralyanın farklı ihraç mallarının Çin'e girişte zorluklar yaşadıkları yönünde gelen haberler endişe verici, Çin, Avustralya'yı hedef alan herhangi bir yasaklama olduğunu sürekli olarak yalanlıyor. Çinli otoriteleri malların Çin piyasalarına serbestçe girişi konusundaki endişeleri gidermeleri yönünde uyarıyoruz" dedi.