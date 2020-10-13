Çin'in Avustralya'dan kömür ithalatını durdurduğu iddia edildi

13 Ekim 2020

Sanayi kaynakları Pekin'in çok sayıda işletmeye acil olarak Avustralya'dan kömür alımını durdurmasını istediğini belirtti.

Bu hamle Çin ile Avustralya arasındaki ilişkilerde devam eden gerginlikler sırasında gerçekleşti ve haberlere göre hem termal hem de koklaşabilir taş kömürü etkiledi.

Avustralya Ticaret Bakanı Simon Birmingham, hükümetin duyumlardan haberdar olduğunu ve sorunu Avustralya sanayi çevreleri ile görüştüğünü söyledi.

Birmingham, "Avustralya, karşılıklı fayda sağlayan yüksek kalite kaynakların güvenilir bir tedarikçisi olarak konuyu vurgulamaya devam edecek" dedi.