Çin'in, Ay'ın karanlık yüzü görevi görevindeki Chang'e-6 keşif aracı Dünya'ya döndü

Çin'in, Ay'ın karanlık yüzüne tarihi iniş gerçekleştiren "Chang'e-6" keşif aracı, Ay'ın karanlık yüzünden topladığı örnek ile birlikte Çin'in kuzey İç Moğolistan bölgesine "başarıyla" iniş gerçekleştirdi.

CNN'in aktardığı habere göre, 3 Mayıs'ta uzaya gönderilen "Chang'e-6" Ay'ın karanlık yüzünden 2 kilograma yakın Ay tozu ve kaya örnekleri topladı. Toplanan örnekler, Çin'li bilim insanları tarafından analiz edildikten sonra uluslarası bilim insanlarının analiz etmesine izil verilecek.

Uzmanlar, örneklerin analizinden elde edilecek sonuçların bilim insanlarının Ay'ın, Dünya'nın ve güneş sisteminin evrimine yeniden bakmalarına yardımcı olabileceğini söyledi. Uzmanlar ayrıca, elde edilecek sonuçlar ile Çin'in Ay'daki kaynakları kullanarak buradaki keşiflerini ilerletme amacına yardımcı olabileceğini belirtti.

Çin için kilometre taşı olan görev, aynı zamanda Pekin yönetiminin 2030 yılına kadar Ay'a astronot gönderme ve Ay'ın güney kutbunda bir araştırma üssü inşa etme planların alt yapısını oluşturuyor.