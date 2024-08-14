Çin'in BM Temsilcisi'nden ABD'ye, Gazze'ye dair 'sorumlu adım atma' çağrısı

Fu, İsrail'in Gazze'deki Et-Tabiin okul saldırısını kınayarak, sivillerin ve sivil yapıların hedef alınmaması gerektiğini ve bunun uluslararası insancıl hukuk açısından önemini vurguladı. Fu, Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkese ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Fu, İsrail'in 'en büyük silah sağlayıcısı' şeklinde nitelendirdiği ABD'ye, bu konuda 'samimi ve sorumluluk sahibi adımlar atması' çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na 10 Ağustos'ta saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.