Çin’in dev petrol kozu ortaya çıktı: Küresel fiyatların seyrini değiştirdi

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The Wall Street Journal’ın haberine göre Çin’in ham petrol rezervlerinin 1 milyar ila 1,4 milyar varil arasında olduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık 120 günlük ithalata karşılık gelen stokların, geçen yıl ABD’nin petrol rezervlerini yaklaşık 600 milyon varil aştığı belirtiliyor.

İthalat yüzde 23 geriledi

Çin, elindeki yüksek stokların sağladığı imkânla çatışmaların başlamasının ardından dışarıdan yaptığı petrol alımlarını azalttı. Ülkenin ham petrol ithalatı mart-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 düştü.

Pekin’in ithalatı kısmaya başlaması, arz kesintilerinden etkilenen petrol için uluslararası piyasalarda oluşabilecek rekabeti sınırladı. Böylece küresel fiyatların daha sert yükselmesinin de önüne geçildi.

Çin’in bu döneme yönelik hazırlıkları 2024 yılında hız kazandı. Ülke, rezervlerine günlük ortalama 1 milyon ila 1,2 milyon varil petrol eklerken yaptırımlar nedeniyle indirimli fiyatlarla satılan Rus ve İran petrolüne yöneldi.

Rusya’dan yapılan ham petrol ithalatı 2022-2025 döneminde yüzde 26 arttı. İran’dan gerçekleştirilen alımlar ise aynı dönemde iki katından fazla yükseldi.

Stratejik rezervlere dokunulmadı

Pekin yönetimi, mayıs ayının başından itibaren ticari petrol stoklarını kullanmaya başladı. Mayıs başından ağustos ortasına kadar ticari stoklardan günlük ortalama 700 bin varil çekildi. Buna karşın yer üstünde tutulan stratejik rezervlerin büyük ölçüde korunduğu bildirildi.

Çin, iç piyasadaki arzı güvence altında tutmak amacıyla rafine petrol ürünü ihracatını da önemli ölçüde azalttı. İkinci çeyrekte benzin ihracatı yıllık bazda yüzde 93 düşerken motorin sevkiyatları yaklaşık yüzde 25 geriledi. Jet yakıtı ihracatı ise yarı yarıya azaldı.

Rafineriler üretimi kıstı

Petrol ithalatındaki düşüş rafineri faaliyetlerine de yansıdı. Savaş öncesinde günlük 15 milyon varilin üzerinde bulunan rafineri işleme miktarı, haziran ve temmuz aylarında yaklaşık 12,5 milyon varile indi.

Çin, yenilenebilir enerji yatırımları, elektrikli araçların yaygınlaştırılması, yüksek hızlı tren hatları ve kömür bazlı kimyasal üretimle ithal petrole bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Yılın ilk yarısında ülkede üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 40’ı yenilenebilir kaynaklardan sağlandı.

Sanayi üretimine ağır fatura

Yüksek rezervler Çin’in enerji güvenliğini güçlendirse de ithalat ve rafineri faaliyetlerindeki düşüş ekonomide bazı maliyetlere yol açtı. Savaş öncesinde ham petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’ini ithalatla karşılayan ülkede petrol sektöründeki yavaşlama sanayi üretimini olumsuz etkiledi.

Macquarie’nin hesaplamasına göre petrol ve petrokimya sektörü, ikinci çeyrekte Çin’in sanayi üretiminde kaydedilen yavaşlamanın yüzde 90’ını oluşturdu.