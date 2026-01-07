Çin'in döviz rezervleri 3,36 trilyon dolara yükseldi

Çin'in döviz rezervleri 2025 yılı sonunda artışını sürdürdü. Çin Devlet Döviz Takas İdaresi tarafından açıklanan Aralık 2025 verilerine göre, ülkenin döviz rezervlerinin toplam değeri 3 trilyon 357 milyar dolara ulaştı.

Açıklamaya göre döviz rezervleri, aralık ayında bir önceki aya kıyasla 11,5 milyar dolar artış gösterdi. Böylece rezervlerin değeri kasım ayına göre yüzde 0,34 oranında yükselmiş oldu.

ABD doları endeksinde düşüş

İdareden yapılan değerlendirmede, aralık ayında ABD doları endeksinde düşüş yaşandığı, buna karşılık küresel finansal varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlediği ifade edildi. Döviz rezervlerindeki artışın ise döviz takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı belirtildi.