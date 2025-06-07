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Çin'in döviz rezervleri mayısta 3 trilyon 285 milyar dolara ulaştı

Çin’in döviz rezervleri Mayıs 2025 itibarıyla 3 trilyon 285 milyar dolara ulaştı. Çin Devlet Döviz Takas İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, rezervlerde bir önceki aya göre 3,6 milyar dolarlık artış yaşandı.

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Çin'in döviz rezervleri mayısta 3 trilyon 285 milyar dolara ulaştı
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Çin'in döviz rezervi varlıklarının, mayıs ayında 3 trilyon 285 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Mayıs 2025 dönemine ilişkin döviz rezervi verisini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri mayıs sonunda önceki aya göre 3,6 milyar dolar artış kaydetti.

Nisan ayına kıyasla yüzde 0,11 artan rezervlerin toplam değeri 3 trilyon 285 milyar dolara ulaştı.

Çin'in döviz rezervleri, 18 aydır 3,2 trilyon doların üzerinde seyrediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA