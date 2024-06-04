Çin’in e-ticaret hacmi, 577 milyar yuanı geçti
Çin’de sınır ötesi e-ticaret şirketlerinin sayısı 120 bini geçti. Sınır ötesi e-ticaret, Çin’in dış ticaretinde ve küresel ekonomik ve ticaret alanlarının yeni gözdesi haline geldi.
Haber Merkezi
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Çin Ticaret Bakanlığı’ndan bir yetkili, 2024 yılının ilk çeyreğinde sınır ötesi e-ticaret hacminin yüzde 9,6 artışla 577,6 milyar yuana ulaştığını, bundan ihracat miktarının yüzde 14 artışla 448 milyar yuanı bulduğunu söyledi.
Çin’in sınır ötesi e-ticaret şirketlerinin yurtdışında 30 binden fazla tescilli ticari marka kaydı aldığı ve son 5 yılda Çin’deki sınır ötesi e-ticaret ölçeğinin 10 kattan fazla arttığı bildirildi.