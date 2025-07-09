Çin'in ekonomik büyüklüğü 2025'te 19,5 trilyon doları aşacak

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, mevcut beş yıllık kalkınma planı kapsamında ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zheng, 2025’in sonunda tamamlanacak plan çerçevesinde Çin ekonomisinin bu yıl sonunda 140 trilyon yuanı (yaklaşık 19,5 trilyon dolar) aşmasının beklendiğini açıkladı.

"Kısıtlamalar Çin'in kendine güvenini güçlendirir"

Basın toplantısında konuşan Zheng, dış kaynaklı teknoloji kısıtlamalarına da değindi. Bu tür engellemelerin Çin’in gelişimini durduramayacağını belirten kısıtlamalarının sadece Çin'in kendine güvenini ve yenilikçi olma yeteneğini güçlendireceğini belirtti.