Çin'in hava kalitesi standardında 2035 hedefi

23 Ekim 2017

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 19. Ulusal Kongresi kapsamında başkent Pekin'deki Medya Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Çevre Koruma Bakanı Li Gancie, Çin'in kirlilikle mücadeleye ilişkin hedef ve çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Li, kirlilikle mücadelede yerel hükümet ve şirketlerin bazılarının üzerilerine düşeni yapmadığına dikkati çekerek, bu alanda yapılan düzenlemeleri ihlal eden fabrika ve işletmelerin kapatıldığını veya üretimlerinin durdurulduğunu belirtti.

Bakan Li, kapatma veya üretim durdurma önlemlerinin ekonomik büyümeyi yavaşlatmayacağını dile getirdi.

Kirlilikle mücadelede pek çok sorunun çözülmeyi beklediğini ve bu mücadelenin uzun vadeli bir çalışma olduğunu ifade eden Bakan Li, Çin halkına da bu konuda sabırlı olmaları çağrısı yaptı.

Çin , 2035'e kadar kendi hava kalitesini yakalamayı hedefliyor

Li, 2035'e kadar, ülkenin kendi hava kalite standartlarını yakalaması içinçalışacaklarını söyledi.

Uzun vadede kirlilikle mücadele sonuç alacaklarını vurgulayan Li, söz konusu hedefin metreküpte PM 2,5 zararlı partikülünü 35 mikrograma indirmek olduğunu aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü, kaliteli hava için bir metreküp havada PM 2,5 zararlı partiküllerinin 10 mikrogramı geçmemesini gerektiğini belirtiyor.

Çin'de bu yılın 8 ayında metreküpte PM 2,5 zararlı partiküllerini oranı 42 mikrogram olarak tespit edilmiş, diğer yandan, Pekin, Tiencin kentleri ile Hıbey eyaletinde bu oran metreküpte 65 mikrogram olarak belirlenmişti.

Ülkede 24 Ekim'e kadar sürecek kongreye 2 binden fazla delege katılıyor. ÇKP Merkezi Komitesi, Politbüro ve Daimi Politbüro üyelerinin yeniden seçileceği kongreyi 3 binden fazla yerli ve yabancı medya mensubu takip ediyor.

Kaynak: AA