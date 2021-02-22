Çin'in hava ve demiryolu taşımacılığı ocakta yüzde 50’nin üzerinde arttı

Çin ile Moğolistan arasındaki en büyük kara sınır kapısı olan Erenhot istasyonundan geçen Çin-Avrupa yük katarlarının sayısının, bu yılın başından bu yana 300’ü aştı. Bu sınır kapısından 317 adet yük treni, 32 bin 344 adet ‘altı ayaklık’ (33,2 metreküplük) konteyner mal taşıdı. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66,84 oranında bir artışı işaret ediyor.

Adıgeçen sınır istasyonundan geçen yük katarlarının bu sürede taşıdığı malın hacmi ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 73,52 sıçrama yaparak 268,8 bin tona ulaştı. Söz konusu malların ithalat ve ihracat değerleri 4 milyar 350 milyon yuanı (673 milyon doları) aşıyor.

Öte yandan, Çin sivil havacılık sektöründe ocak ayında taşınan kargo miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 artarak 669 bin tona yükseldi. Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de iç ve dış hatlarda gerçekleştirilen hava yolu kargo taşımacılığında sağlam bir büyüme eğilimi görüldü.

Veriler, ocak ayında kargo uçaklarının taşıdığı yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67,7 yükselerek toplam 281 bin tona çıktığını gösterdi. Dış hatlarda hava yolu kargo trafiği yüzde 24,7 artarken, art arda 3 ay büyüme kaydetmiş oldu. İç hatlarda taşınan yük miktarı ise Aralık 2019’dan bu yana yıllık bazda ilk pozitif büyümeye imza attı.