Çin'in hedefinde 'sessiz taşıyıcılar' var

09 Nisan 2020

Çin yurtdışından gelen vakaların önüne geçmeye çalışmanın yanı sıra öksürük ve ateş gibi klinik belirti vermeyen taşıyıcı vakaları da önlemeye çalışıyor.



Çin dün 56 asemptomatik vaka bildirirken, 1 Nisan'dan itibaren günlük yayımlanmaya başlayan asemptomatik vaka sayılarında toplam sayı 657'ye yükseldi. Çin'de belirti göstermeyen vakaların kontrolünü sağlayabilmek için Kabine'nin açıkladığı önlemler arasında sağlık kuruluşlarının semptomsuz vakaları tespit ettikleri andan itibaren iki saat içinde bildirmek zorunda olmaları yer alıyor.



Kurallara göre sağlık kuruşları vakayı bildikten sonra, yerel yönetimler vakayla yakın temasa geçmiş herkesi 24 saat içerisinde tespit etmeliler. Semptomsuz hastalar 14 gün boyunca karantina altında kalacaklar ve belirti göstermeye başlarlarsa doğrulanmış vaka olarak sayılacaklar. Onlarla yakın temasta bulunmuş kişiler de iki hafta karantinada kalmak zorundalar.



Çin'de kullanılan mesajlaşma uygulaması WeChat'e bu haftanın başında insanların trende ya da uçakta daha sonra doğrulanmış vakaya dönüşen asemptomatik bir taşıyıcının yanında oturup

oturmadıklarını kontrol edebilecekleri bir özellik getirildi. Çin, dün 63 yeni doğrulanmış vaka bildirdi ve toplam vaka sayısı 81,865'e yükseldi. Çin'de yeni bildirilen vakaların 61'ini yurtdışından gelen vakalar oluşturuyor. (REUTERS)