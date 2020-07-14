Çin'in ihracatı ve ithalatı Haziran ayında arttı

14 Temmuz 2020

Çin Gümrük İdaresi verilerine göre, Çin'in ihracatı ve ithalatı haziran ayında artış gösterdi.

Haziran ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artış gösterirken, ithalatta artış yüzde 2,7 oldu.



Analistler ise mayıs ayında yüzde 3,3 azalan ihracatı haziran ayında da yüzde 1,5 düşmesini bekliyorlardı. mayıs ayında yüzde 16,7 düşen ithalatın da haziran ayında yüzde 10 daralacağı beklentisi vardı.



Haziran ayırda Çin, 58,60 milyar dolar olan beklentilerin çok altında 46,42 milyar dolar ticaret fazlası verdi. Mayıs ayında ticaret fazlası 62,93 milyar dolar seviyesindeydi.

Çin, ABD ile ticaretinde 29,41 milyar dolar fazla verdi



Çin, ABD ile ticaretinde Haziran ayında 29,41 milyar dolar fazla h verdi. Mayıs ayında ticaret fazlası 27,89 milyar dolar olmuştu.



Yılın ilk 6 ayına bakıldığında Çin'in ABD ile ticaretinde verdiği fazla 121,2 milyar dolara ulaştı.