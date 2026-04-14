Çin’in ihracatında sert fren: İthalat son 4 yılın zirvesinde

Çin’in ihracat artışı, Mart ayında Orta Doğu’daki çatışmaların tedarik zincirlerinde aksamalara yol açması ve buna bağlı olarak emtia ile enerji maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle ivme kaybetti.

Buna karşılık ithalat tarafında dikkat çekici bir sıçrama yaşandı ve son dört yılı aşkın sürenin en güçlü artışı kaydedildi.

İhracat artışı beklentilerin altında kaldı

Çin gümrük idaresinin verilerine göre, ihracat Mart ayında ABD doları bazında yıllık yüzde 2,5 yükseldi. Bu oran, son altı ayın en düşük artışı olurken ekonomistlerin yüzde 8,6 seviyesindeki beklentisinin de belirgin şekilde altında kaldı. Ocak ve Şubat aylarında birlikte açıklanan yüzde 21,8’lik güçlü yükselişin ardından sert bir yavaşlama dikkat çekti.

ABD’ye yapılan ihracat ise yıllık bazda yüzde 26,5 düşüş gösterdi.

İthalatta güçlü sıçrama

İthalatta ise Mart ayında yıllık yüzde 27,8’lik artış kaydedildi. Bu veri, Kasım 2021’den bu yana en hızlı yükseliş olarak öne çıkarken, yüzde 11,2 seviyesindeki piyasa beklentisini de aştı. Ayrıca bu artış, önceki iki ayda görülen yüzde 19,8’lik yükselişin de üzerine çıktı.

Çin, Ay Yeni Yılı dönemine denk gelen dalgalanmalar nedeniyle Ocak ve Şubat aylarına ait ticaret verilerini genellikle birlikte yayımlıyor. Bu dönem, ülkenin en önemli tatil süreci olarak kabul ediliyor.