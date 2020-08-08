Çin’in ihracatında sürpriz artış demir ve bakırda rekor ithalat

08 Ağustos 2020

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COVID-19 pandemisini tüm ülkelerden önce deneyimleyen Çin’in temmuz ayı ihracatı hazirandaki sürpriz yüzde 0,5’lik artışın ardından beklentilerin aksine yine düşmedi ve yıllık bazda yüzde 7,2 yükseldi. Bu ihracatta aralıktan bu yana kaydedilen en hızlı artış oldu. Beklenti ihracatın temmuzda yüzde 0,2 düşmesiydi. Çin Genel Gümrük İdaresi verilerine göre temmuzda Çin’in ithalatı ise yüzde 1,4 düştü. Reuters analistleri Çin’in ihracatının temmuzda yüzde 0,2 düşmesini öngörmüştü. İthalatın ise hazirandaki yüzde 2,7’lik artışın ardından yüzde 1,0 yükselmesi bekleniyordu.

Gümrük verilerine göre Çin’in ticaret fazlası hazirandaki 46,42 milyar dolar düzeyinden temmuzda 62,33 milyar dolara yükseldi. Beklenti ise Çin’in ticaret fazlasının temmuzda 42 milyar dolara gerilemesiydi. Çin devlet televizyonuna göre ülkenin yuan cinsinden ihracatı ise temmuzda yıllık bazda yüzde 10,4 artarken, ithalatı da yüzde 1,6 arttı. 2020’nin ilk yedi ayında Çin’in yuan cinsinden ihracatı yüzde 0,9 düşüş kaydederken, ithalat ise yüzde 2,6 düştü.

Demir ve bakır ithalatında yeni rekor

İhracat performansının rekor medikal ekipman satışlarıyla arttığı belirtilen Reuters analizine göre, elektronik ürünlere olan güçlü talep de Çin’in ihracatını temmuzda beklentilerin çok üzerinde yükselten unsurlardan biri. Endüstriyel hammaddelere olan ithalat talebi de güçlü seyretti ve, demir cevheri ve bakır ithalatında yeni rekorlar görülürken, ham petrol ithalatında da keskin bir artış görüldü. Demir cevheri ithalatı temmuzda yüzde 24 artışla 112,65 milyon tona yükseldi. Hazirana göre ise artış yüzde 10,8. Geçen yılın aynı ayında Çin 91,2 milyon demir cevheri ithal etmişti. Çin’in bakır ithalatı ise dünyanın en büyük metal tüketicisinin ham bakır ve bakır ürünleri ihracatı ise aylık bazda yüzde 16,1; yıllık bazda yüzde 81,5 artışla rekor düzey olan 762 bin 211 tona ulaştı. Bir önceki rekor haziranda 656 bin 483 tonla kaydedilmişti.

Petrol ithalatı ilk 7 ayda %12,1 arttı

Petrol ithalatı yılın ilk yedi ayında yıllık bazda yüzde 12,1 artan Çin, bu dönemde 320 milyon ton ham petrol ithal etti. Çin’in Genel Gümrük İdaresi tarafından dün yayınlanan verilere göre ülkenin doğalgaz ithalatı aynı dönemde yüzde 1,9 artışla 55,71 milyon tona yükselirken, demir cevheri ithalatı yüzde 11,8 artışla 660 milyon tona, kömür ithalatı ise yüzde 6,8 artışla 200 milyon tona ulaştı. Soya fasulyesi ithalatında ise aynı dönemde yıllık bazda yüzde 17,8’lik bir artış kaydedildi ve 55,14 milyon ton soya fasulyesi ithal edildi. İthalat kalemlerinde en keskin artış ise ham bakırda gerçekleşti. Çin’in ham bakır ithalatı ocak-temmuz döneminde yıllık bazda yüzde 34 artarak 3,6 milyon tona yükseldi.

ABD ile ticaret fazlası 32,46 milyar dolara çıktı

Reuters’ın Çin’in gümrük verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, ülkenin ABD ile ikili ticaretindeki fazla hazirandaki 29,41 milyar dolar düzeyinden temmuzda 32,46 milyar dolara yükseldi. Çin’in yıl başından temmuz sonuna kadarki dönemde ABD ile ticaret fazlası 153,58 milyar dolara ulaşmış oldu. ABD’de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde iki süper güç arasındaki ticaret küresel ekonomiye en çok yön veren gelişmelerden biri olmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun önceki gün sinyalini verdiği ‘Çinli yazılımlara yasak’ hamlesi gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump, dün TikTok'un sahibi ByteDance ve mesajlaşma uygulaması WeChat'in sahibi Tencent'in 45 gün içinde yasaklanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Trump, bu kararname ile ABD’li teknoloji devi Microsoft’un Bytedance ile ABD operasyonlarını almak için görüşmelere başlamasına rağmen, TikTok’un Microsoft satın almazsa ABD’de yasaklanmasını garantiye almış oldu.

JAPONYA’YI UYARDI: TikTok’u yasaklarsan ilişkileri etkiler



ABD’nin batılı birçok müttefiki Huawei konusunda Trump hükümetini destekleyerek Çinli telekomünikasyon devinin ülkelerindeki altyapılarda bir geleceği olmamasına ilişkin kararlar almıştı. Şimdi Japonya’da da Liberal Demokrat Parti’den birkaç vekil yerel medyadaki haberlere göre ‘hassas verilerin Çin hükümetinin eline geçeceği endişesiyle’ uygulamanın kısıtlanmasına ilişkin bir yasa hazırlığında. Çin’den bu adıma karşılık da gecikmedi ve TBS kanalının Japon yetkililere dayandırdığı haberine göre Çin, Japonya’yı “TikTok’a yasak getirilmesi halinde ikili ilişkiler üzerinde büyük etkisi olacağını” belirterek uyardı. Ancak Japon hükümetinden henüz uygulamanın yasaklanmasının değerlendirildiğine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.