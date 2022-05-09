Çin'in iki büyük kentinde koronavirüs önlemleri sıkılaştırıldı

Çin, koronavirüs salgını başlangıcından bu yana görülen en büyük vaka artışı ile mücadele ederken, ülkenin en büyük nüfusa sahip olan kenti Shanghai'deki yetkililer karantina bölgeleri dışındaki alanları virüsten tamamen arındırmak üzere yeni önlemler açıkladı.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre söz konusu bölgede vakaların Mayıs sonuna kadar sıfıra indirilmesi hedefleniyor.

Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Shanghai'ın 16 bölgesinden en az dördündeki ikamet edenlere evlerini artık terk edemeyeceklerini ve evlere sipariş veremeyeceklerini bildiren tebliğler gönderildi.

22 milyonluk nüfusa sahip olan Pekin'de ise en çok vaka görülen bölgelerdeki sakinlere evden çalışmaları söylenirken, kullanıma kapatılan yol, konut alanı ve parkların sayısı artırıldı.

Çin, ülke ekonomisi üzerindeki kısıtlayıcı etkisine rağmen, koronavirüs ile mücadelede sıfır tolerans politikasından vazgeçmeyeceğini belirtiyor.

Yetkililer, vakaların artmaya devam etmesine rağmen "koronavirüsle yaşama" adı altında önlemleri gevşeten ya da tamamen kaldıran ülkelerde koronavirüs kaynaklı ölüm oranlarının çok daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.