Çin’in inşaat sektörü yavaşlama nedeniyle değer kaybetti

Çin'de inşaat şirketlerinin hisseleri, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) Evergrande'nin borcundan dolayı ortaya çıkan sorunların yönetilebilir düzeyde olduğunu açıklamasına rağmen sektörde yavaşlama olduğuna dair işaretler nedeniyle değer kaybetti.

PBOC Başkanı Yi Gang, dün yaptığı açıklamada ekonominin bazı şirketlerin "yanlış yönetimi" nedeniyle ortaya çıkan temerrüt riski gibi zorluklarla karşı karşıya kaldığını ancak yetkililerin bu durumun "sistematik riskler haline gelmemesi için" süreci yakından takip ettiğini söylemişti.

Cuma günü açıklama yapan başka bir PBOC yetkilisi Evergrande'nin borcundan dolayı bankacılık sisteminin karşılaşabileceği sorunların yönetilebilir düzeyde olduğunu ve finans kurumlarının maruz kaldıkları riskin büyük olmadığını söylemişti.

Çin'de bugün yayımlanan verilerden Reuters'ın yaptığı hesaplamaya göre yeni başlayan inşaat sayısı Eylül'deki art arda altıncı defa düşüş kaydetti. Böylece yeni inşaat sayısı 2015 yılından bu yana en uzun süreli gerilemeyi kaydetti.

Çin'in en büyük inşaat şirketlerinin yer aldığı CSI300 inşaat sektörü endeksi yüzde 2'den fazla gerilerken kapsamı daha geniş olan diğer bir inşaat sektörü endeksi yaklaşık yüzde 1.7 geriledi.

Hong Kong'da inşaat şirketleri nispeten daha iyi performans sergilerken Çin ana karasındaki inşaat şirketlerini izleyen endeks yüzde 0,3 , Hang Seng inşaat endeksi ise yüzde 0,7 ekside.