Çin'in kritik mineral hamlesi sonrası ABD'den hamle! Yüzde 245'lik vergi masada...

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin dışa bağımlı olduğu kritik minerallerin ulusal güvenliğe etkisinin araştırılması için Ticaret Bakanlığı’na inceleme talimatı verdi. Bu hamlenin, Çin'in ABD’ye yönelik son ihracat kısıtlamalarına yanıt niteliğinde olduğu değerlendiriliyor.

Trump tarafından imzalanan başkanlık kararnamesiyle birlikte, söz konusu minerallerin ithalatının "askeri hazırlık, ekonomik istikrar ve ulusal güvenlik" açısından oluşturduğu risklerin detaylı şekilde araştırılması istendi. Ticaret Bakanlığı’nın bu çerçevede 180 gün içinde raporunu hazırlayarak Beyaz Saray’a sunması ve gerekirse tarife uygulanmasını önermesi bekleniyor.

Çin'den misilleme: 6 nadir toprak metalinin ihracatı durduruldu

Beyaz Saray tarafından yayımlanan açıklamada, Çin’in son aylarda ABD’ye karşı attığı adımlar ayrıntılandırıldı. Pekin yönetimi, aralarında galyum, germanyum ve antimonun da bulunduğu bazı kritik madenlerin ihracatını daha önce yasaklamıştı. Bu hafta ise 6 nadir toprak metalinin ve nadir toprak mıknatıslarının ihracatı askıya alındı. Söz konusu hamle, küresel havacılık, otomotiv ve yarı iletken sektörlerindeki tedarik zincirlerini doğrudan etkileyebilir.

Yüzde 245'lik gümrük vergisi masada!

Çin'in karşı karşıya olduğu tam tarife oranının belirtilmediği açıklamada, "Çin, misillemesi sonucunda ABD'den yapacağı ithalatta yüzde 245'e varan gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacak." ifadesi kullanıldı.

Çin ve ABD arasında neler oldu?

Donald Trump, ülkenin enerji ve kritik mineral üretimini artırmak amacıyla kamu ve özel sektör yatırımlarını teşvik edecek, finansman ve kredi mekanizmaları oluşturacak başkanlık kararnamesini 20 Mart'ta imzalamıştı. Uzmanlar, Trump'ın bu kararını dünya genelinde kritik minerallere talep artarken, Çin'in alandaki hakimiyetini kırmaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor.

Pekin yönetimi 11 Nisan'da ABD mallarına uyguladığı tarifeleri yüzde 125'e çıkarmış, Trump da Çin mallarına uyguladığı ABD tarifelerini yüzde 145'e yükseltmişti. ABD'nin dünyanın ikinci büyük ekonomisi kabul edilen Çin'e daha fazla gümrük vergisi getirmesinin, Washington ve Pekin yönetimleri arasındaki ticaret savaşını kızıştıracağı kaydediliyor.