Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi arttı
Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesinin bu yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,3 arttığı bildirildi.
Ulusal Enerji İdaresinin (NEA) verilerine göre, kurulu kapasite, ocak-ekim döneminde 3,75 milyar kilovata ulaştı. Böylece üretim kapasitesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 yükseldi. Bu dönemde yenilenebilir kaynaklardan, güneş enerjisinden elektrik üretim kapasitesi yüzde 43,8, rüzgar enerjisi yüzde 21,4 artış kaydetti.
Yaklaşık 2,2 milyar kilovat olan yenilenebilir enerji kapasitesi, toplam kurulu kapasitenin yüzde 59,1'ine ulaştı.
