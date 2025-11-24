Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi arttı

Ulusal Enerji İdaresinin (NEA) verilerine göre, kurulu kapasite, ocak-ekim döneminde 3,75 milyar kilovata ulaştı. Böylece üretim kapasitesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 yükseldi. Bu dönemde yenilenebilir kaynaklardan, güneş enerjisinden elektrik üretim kapasitesi yüzde 43,8, rüzgar enerjisi yüzde 21,4 artış kaydetti.

Yaklaşık 2,2 milyar kilovat olan yenilenebilir enerji kapasitesi, toplam kurulu kapasitenin yüzde 59,1'ine ulaştı.