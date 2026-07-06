Çin nükleer denizaltıdan Pasifik sularına balistik füze fırlattı

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Çin donanması Pasifik Okyanusu hedeflerine sahte savaş başlığı taşıyan bir silah ateşledi. Halk Kurtuluş Ordusu bünyesindeki nükleer denizaltı işlemi saat 12.01 itibarıyla tamamladı. Resmi Xinhua haber ajansı fırlatmayı yıllık askeri eğitimin rutin bir parçası olarak nitelendirdi. Pekin yönetimi füze testi operasyonunun belirli bir ülkeyi veya hedefi amaçlamadığını savundu.

Atılan silah önceden belirlenen sulara sorunsuz şekilde indi. Xinhua ajansı tam konum hakkında ek bir detay paylaşmadı. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong operasyonun Asya Pasifik bölgesi için istikrarsızlaştırıcı etkiler yarattığını vurguladı. Çin hükümeti planlanan operasyon hakkında Avustralya makamlarına resmi ön bildirimde bulundu.

Wong Fiji başkenti Suva şehrindeki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avustralyalı bakan Pekin yönetiminin şeffaflıktan uzak ve hızlı bir askeri yığınak yaptığını belirtti. Bölge ülkeleri niyet konusunda Çin hükümetinden açık bir güvence bekliyor. Japonya hükümeti fırlatma bildirimini aldıktan sonra Çin yetkililerini kararı yeniden değerlendirmeye çağırdı.

Japonya hükümeti füze testi için uyarı yayınladı

Tokyo yönetimi Çin ordusunun artan faaliyetlerinden derin endişe duyduğunu resmi kanallardan bildirdi. Çinli yetkililer pazar günü Japonya Sahil Güvenlik birimlerini uzay enkazı ihtimaline karşı uyarmıştı. Parçaların Japonya münhasır ekonomik bölgesine düşme riski bulunuyordu. Japon Kyodo haber ajansı hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde farklı bir bilgi paylaştı.

Füzenin Japonya münhasır ekonomik bölgesi sınırlarının dışına düştüğü raporlandı. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters fırlatma işlemi konusunda derin endişe duyduklarını açıkladı. Wellington yönetimi füze testi tamamlandıktan saatler sonra bilgilendirildi. Peters güncel gelişmeyi istenmeyen ve bölge ülkelerini tedirgin eden bir adım olarak yorumladı.

Yeni Zelanda Pasifik sularını korumak istiyor

Yeni Zelanda hükümeti Güney Pasifik sularının bir test alanı olarak kullanılmasına kesinlikle karşı çıkıyor. Komşu Pasifik ülkeleri de ulusal güvenlik konusunda benzer bir endişeyi paylaşıyor. Çin en son 2024 yılında kıtalararası balistik bir füze fırlatmıştı. Nadir görülen o fırlatma ülkenin artan askeri kapasitesini uluslararası arenaya net biçimde göstermişti.