Çin'in sanayi üretimi yüzde 13,5 düştü
Çin'de ekonomik aktivite yılın ilk 2 ayında keskin düşüş gösterdi.
Sanayi üretimi Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 azaldı. Aralık ayında ise üretim yüzde 6,9 artmıştı.
Ekonomistler, yılın ilk 2 ayında sanayi üretiminin yüzde 3,0 düşmesini bekliyorlardı. Ocak-Şubat döneminde sabit varlık yatırımları yüzde 24,5 azaldı.
2019 yılının tamamında yatırımlar yüzde 5,4 artmıştı. Ekonomistler ise ilk 2 ayda yatırımlarda yüzde 1,0 düşüş bekliyorlardı.
Çin'de perakende satışlar da Ocak-Şubat döneminde yüzde 20,5 azaldı. Aralık ayında yüzde 8,0 artan perakende satışların, ilk 2 ayda yüzde 5 düşmesi bekleniyordu.
Şubat ayında Çin'de kentsel işsizlik de Aralık ayındaki yüzde 5,2'den 5,7'ye yükseldi.