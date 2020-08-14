Çin’in sanayi üretimi yüzde 4,8, gayrimenkul yatırımları yüzde 3,4 arttı

14 Ağustos 2020

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından temmuz ayına ilişkin ekonomik veriler açıklandı. Verilere göre, tüketim mallarının perakende satışı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,85 arttı. Sabit varlık yatırımları, ocak-temmuz döneminde yıllık bazda yüzde 1,6 daralırken düşüş oranının, yılın ilk yarısındaki yüzde 3,1'lik gerileyişe göre azaldığı kaydedildi.

Kentlerdeki işsizlik oranı temmuz ayında yüzde 5,7 olarak kayıtlara geçerken, haziran ayıyla aynı seviyede kaldı. Diğer yandan, COVID-19 salgınının etkili şekilde kontrol edilmesiyle fabrikalar yeniden üretimlerini artırdı. Temmuz ayında sanayi üretiminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8'’lik arttı.

Yılın ilk yedi ayında gayrimenkul yatırımları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 arttı. Artış oranı, yılın ilk yarısında ise yüzde 1,9 olmuştu.

(Kaynak: Foreks)