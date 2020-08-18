Çin'in Shenzen kenti tamamen 5G'ye geçen dünyanın ilk kenti oldu

18 Ağustos 2020

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'ya konuşan Shenzhen Belediye Başkanı Chen Rugui, Shenzhen'in tamamen 5G iletişime geçen dünyadaki ilk kent olduğunu söyledi.

Chen yaptığı açıklamada, kentin tamamen 5G'ye geçmesi için 2019 yılında hazırlanan planların uygulamaya konduğunu ve Ağustos 2020'ye kadar kentte 45 bin 5G baz istasyonu kurulduğunu ifade etti.

Huawei yöneticisi Yang Choebin, bu ay yaptığı açıklamada Çin'de 2020 yılı sonuna kadar 800 bin 5G baz istasyonu kurulacağını ve 200 milyon kullanıcıya hizmet sunulacağını ifade etmişti.