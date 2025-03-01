Çin'in şubat ayı imalat sektörü verileri açıklandı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkenin şubat ayı imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)'yi açıkladı.

Şubat 2025'te önceki aya göre 1 puan artarak 50,1'e yükselen Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ekim 2024'te 50,1'e yükselerek 5 ay aradan sonra genişleme seyrine giren endeks, Kasım 2024'te 50,3, Aralık 2024'te de 50,1 ile büyüme eşiğinin üzerinde kalmış, Ocak 2025'te 49,1'e gerilemişti.

Bahar Bayramı dönüşü dikkat çeken yükseliş

İmalat sanayi PMI içinde üretim alt endeksi 52,5, yeni siparişler alt endeksi de 51,1'e yükselirken yüksek teknoloji imalatında aktivite 50,9, makine imalat sektöründeki aktivite 50,8 oldu.

UİB Kıdemli İstatistikçisi Cao Çinghı, aktivitedeki yükselişte ocaktaki Bahar Bayramı tatilinin ardından firmaların üretime geri dönmesinin etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Hizmetler alt endeksi geriledi

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI da Şubat 2025'te 2 puan artarak 50,4'e yükseldi. Ekim 2024'te 50,2 olan endeks, Kasım 2024'te 50'ye gerilemiş, Aralık 2024'te ise 52,2'ye yükseldikten sonra Ocak 2025'te 50,2'ye gerilemişti.

İmalat dışı PMI içindeki inşaat sektörü alt endeksi 3,4 puan artışla 49,3'ten 52,7'ye yükseldi. Hizmetler alt endeksi ise 50,3'ten 50'ye gerilese de genişleme seyrini sürdürdü.