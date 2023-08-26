Çin'in tarım ürünleri dış ticareti 7 ayda yüzde 4 arttı

Çin'in tarım ürünlerinin ithalatı ve ihracatından kaynaklanan dış ticaret hacminin, 2023'ün ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttığı bildirildi.

Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ocak-temmuz döneminde, tarım ürünleri ithalatı yüzde 5,4 artışla 142,78 milyar dolara, ihracatı ise yüzde 0,6 artışla 55,84 milyar dolara çıktı.



Tarım ürünlerinin oluşturduğu dış ticaret hacmi yüzde 4 artışla 198,62 milyar dolara ulaşırken, dış ticaret açığı yüzde 8,7 yükselerek 86,94 milyar dolar oldu.