"Çin'in tekelleşme karşıtı yasalara ihtiyacı var"

Dünya İnternet Konferansı'nda bir konuşma yapan Alibaba Group CEO'su Daniel Zhang, Çin hükümetinin büyük internet şirketlerine büyük başarılar elde etme konusunda yardımcı olduğunu ancak sürdürülebilir ve sağlıklı bir gelişme için ülkenin teknoloji şirketlerine yönelik tekelleşme karşıtı bir yasaya ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Zhang ayrıca Çin'in tekelleşme karşıtı yasa taslağının "zamanında ve gerekli" olduğunu belirtti.