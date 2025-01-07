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Çin'in Tibet bölgesinde deprem! 53 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Tibet bölgesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi ise yaralandı.

AA
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Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde  Xinhua ajansının haberine göre, 53 kişi hayatını kaybederken, 62 kişi ise yaralandı.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü, Tibet Özerk Bölgesi'nin Shigatse ilinin Tingri ilçesi olarak açıkladı.

Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 09.05'te meydana geldi.

Binden fazla yapı hasar gördü

Depremde binden fazla yapı çeşitli seviyelerde hasar gördü.

Depremin ardından Çin Deprem İdaresi, afet yardım çalışmaları kapsamında bölgeye ekip gönderdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7,1 olarak duyurdu.