Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ni vuran depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükseldi

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ndeki Shigatse kentinde dün 10 kilometre derinlikte yerel saatle 09.05'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Yapılan açıklama göre, birçok yapının yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya, yaralananların sayısı ise 188'e yükseldi.

30 binden fazla kişi tahliye edildi

İlk bilgilere göre 3 bin 609 evde hasar meydana geldiği, mahsur kalan 407 kişinin kurtarıldığı, depremden etkilenen 30 binden fazla kişinin ise farklı yerlere tahliye edildiği aktarıldı.

Bölgede itfaiyeciler, askerler, polis memurları ve profesyonel kurtarma görevlileri de dahil olmak üzere 12 binden fazla personelin görev yaptığı kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7,1 olarak duyurmuştu.