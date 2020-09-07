Çin'in ticaret fazlası 58,9 milyar dolara geriledi
Çin'in ticaret fazlası ağustos ayında 58,9 milyar dolara geriledi.
Çin Gümrük Genel İdaresi verilerine göre, Çin'in ticaret fazlası ağustos ayında temmuz ayındaki 62,33 milyar dolardan, 58,9 milyar dolara geriledi.
Ülkenin ticaret dengesi, görülen düşüşe rağmen beklentilerin üzerinde geldi.
Çin'in ağustos ayında ihracatı yıllık 11,6 artarken, ithalatı yüzde 0,5 azaldı. Beklentiler ihracatın yüzde 2,1 artması ve ithalatın yüzde 0,7 düşmesi yönündeydi.