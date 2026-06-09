Çin'in ticaret fazlası beklentileri aştı: İhracatta güçlü sıçrama yaşandı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Çin Gümrük İdaresi tarafından açıklanan verilere göre ülkenin ticaret fazlası mayıs ayında 105,43 milyar dolara ulaştı. Böylece ticaret fazlası, ekonomistlerin 88,70 milyar dolarlık beklentisini aşarken, nisandaki 84,80 milyar dolarlık seviyenin de üzerine çıktı.

Verilerde öne çıkan unsur ise ihracattaki güçlü performans oldu. Çin'in ihracatı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artış gösterdi. Piyasalar ise yüzde 15 seviyesinde bir artış bekliyordu.

Körfez'deki gerilim siparişleri öne çekti

Uzmanlar, ihracattaki yükselişte geçen yılın düşük baz etkisinin yanı sıra küresel alıcıların siparişlerini erkene çekmesinin de etkili olduğunu belirtiyor.

ABD-İran savaşı ve Körfez bölgesinde devam eden gerilim nedeniyle enerji piyasalarında yaşanan belirsizliklerin, birçok ithalatçıyı olası risklere karşı önceden stok yapmaya yönelttiği ifade ediliyor.

Ancak bu durumun ilerleyen aylarda Çin'in ihracat performansında yavaşlamaya neden olabileceği değerlendiriliyor.

Yapay zeka yatırımları ithalatı artırdı

Çin'in ithalatı da mayıs ayında güçlü bir performans sergiledi. İthalat yıllık bazda yüzde 27,4 artarak yüzde 25'lik piyasa beklentisinin üzerine çıktı.

Özellikle yapay zeka altyapıları, veri merkezleri ve yarı iletken teknolojilerine yönelik yatırımların ithalat talebini desteklediği belirtiliyor.

Çin'e çip ve yapay zeka ekipmanları tedarik eden önemli ülkelerden biri olan Güney Kore'nin mayıs ayında ihracatında kaydedilen güçlü artış da bu tabloyu destekleyen göstergeler arasında yer aldı.

Çin ekonomisinde ihracat modeli sürüyor

Mayıs verileri, Çin ekonomisinin büyümesinde ihracat odaklı stratejinin etkisini koruduğunu ortaya koydu. İç tüketim ve harcamalardaki zayıf görünüm devam ederken, güçlü dış talep ülke ekonomisine destek vermeyi sürdürüyor.

Ekonomistler, küresel ticaret akışlarının ve Orta Doğu'daki gelişmelerin önümüzdeki aylarda Çin'in dış ticaret performansı üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.