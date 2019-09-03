Çin’in Türkiye alışveriş listesi genişliyor
Çin'de Türk ürünlerine talep güçlenirken, en büyük pazar olarak tarım ürünleri öne çıkıyor. Öte yandan enerji işbirliği için de Çin Halk Cumhuriyeti şirketleri teşvik edecek. İki ülkenin de gündeminde mega projeler var.
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