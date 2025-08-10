Çin'in üst düzey diplomatı Liu Jianchao gözaltında iddiası

Çin'in gelecekteki muhtemel dışişleri bakanı olarak görülen üst düzey diplomat Liu Jianchao'nun gözaltına alındığı öne sürüldü. Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 61 yaşındaki Liu, temmuz ayı sonunda gerçekleştirdiği yurt dışı seyahatinden dönüşünün ardından sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Çin Komünist Partisi'nin yabancı siyasi partilerle ilişkilerini yürüten Liu'nun hangi gerekçeyle gözaltına alındığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Konuya dair Pekin yönetiminden resmi bir açıklama da yapılmadı.

2022'den bu yana görevini sürdüren Liu Jianchao, bu süre içinde 20'den fazla ülkeyi ziyaret etti. Yabancı devletlerle geliştirdiği iyi ilişkiler nedeniyle Liu, Pekin kulislerinde geleceğin potansiyel dışişleri bakanı olarak anılıyordu.