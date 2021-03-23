“Çin'le önemli görüşmeler gerçekleştirildi”
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Çin’le gerçekleştirilen görüşmelerin önemine dikkat çekti.
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Çin'le Alaska'da yapılan görüşmelerin, tartışmalara odaklanılmasına rağmen önemli olduğunu belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin'de insan hakları ihlallerine ilişkin endişelerinin devam ettiğinin altını çizerken ülkeye karşı yeni tedbirler alınmasının ihtimal dışı olmadığını kaydetti.
Psaki, "Çin konusunda uygun sonraki adımları değerlendiriyoruz. Eminiz Çin, müttefiklerimiz ile attığımız adımları dikkate alıyordur" ifadelerini kullandı.