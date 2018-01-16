Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, halka arz oluyor
Çin’in en büyük akıllı telefon markalarından Xiaomi, halka arz için Citic Securities, Morgan Stanley ve Goldman Sachs'a yetki verdi. Bu teknoloji alanında yılın en büyük halka arzı olabilir.
Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi, halka arz için Citic Securities, Morgan Stanley ve Goldman Sachs'a yetki verdi.
Xiaomi'nin halka açılması, yılın teknoloji alanındaki en büyük halka arzı olabilir.
Yılın ikinci yarısında gerçekleşmesi beklenen halka arzda, Xiaomi'nin piyasa değerinin 100 milyar dolar civarında belirleneceği tahmin ediliyor.
Çin’in dördüncü en büyük akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, aynı zamanda dünyanın en büyük giyilebilir teknoloji üreticisi unvanına da sahip.
Basında yer alan haberlerde, Xiaomi'nin ABD’ye açılmak isteyebileceği, ancak rakibi Huawei’nin ABD’de yaşadığı kriz nedeniyle bu fikirden vazgeçtiği belirtiliyor.
Huawei’nin ABD'deki dağıtım anlaşması, AT&T’nin güvenlik kaygıları nedeniyle anlaşmadan çekilmesi sonucu askıya alınmıştı.
Huawei'in ABD hayali suya düştü