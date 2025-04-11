Çinli Anta, Jack Wolfskin’i satın alıyor: Avrupa açılımı hızlanıyor
Çin merkezli spor giyim devi Anta Sports Products, Alman outdoor giyim markası Jack Wolfskin’i satın almaya hazırlanıyor. Satın alma girişimi, Anta’nın küresel büyüme stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilirken, Çin ile ABD arasında süregelen ticaret gerilimlerinin etkisiyle şirketlerin yönünü Avrupa’ya çevirdiği bir döneme denk geliyor.
Çinli hazır giyim grubu Anta Sports Products, Çin'i kasıp kavuran ticaret savaşı rüzgarlarına karşı Alman outdoor giyim üreticisi Jack Wolfskin'i satın almaya hazırlanıyor.
Anta, Çin’in en büyük yerli giyim markalarından biri olarak, son yıllarda uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konum elde etme çabasında. Almanya merkezli Jack Wolfskin’in satın alınması, bu stratejik açılımın önemli bir adımı olarak görülüyor.
Zamanlama açısından dikkat çeken bu hamle, Pekin’in Avrupa ile ekonomik bağlarını derinleştirme çabasını da yansıtıyor. Çinli şirketlerin, ABD pazarındaki belirsizlik ve kısıtlamalar karşısında Avrupa'yı alternatif bir büyüme alanı olarak konumlandırdığı gözleniyor.