Çinli araştırmacılar COVID-19'u etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
Çinli araştırmacılar, COVID-19'u elektron demeti ışınlaması kullanarak etkisiz hale getirebilen bir dizi ekipman geliştirdi.
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Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen bir basın toplantısında verilen bilgiye göre, bir uzman panelinin değerlendirmesinden geçen teknoloji, soğuk zincir gıda paketlerinin dezenfeksiyonunda kullanılmaya hazır.
Projede, Çin Ulusal Nükleer Şirketi, Tsinghua Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi, Shenzhen Ulusal Kliniği Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Merkezi ve Shenzhen Üçüncü Halk Hastanesi yer alıyor.