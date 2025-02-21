Çinli araştırmacılardan korkutan açıklama! Yeni salgın mı geliyor?

Covid-19 salgınına yol açan coronavirüsün kaza sonucu çıktığı iddia edilen Vuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki çalışmalarıyla tanınan Çinli virüs bilimci Şı Cıngli'nin öncülük ettiği araştırma ekibi, yeni tip coronavirüs tespit ettiklerine yönelik bulgularını uluslararası bilim dergisi "Cell"de yayımladı.

Çin'in Hong Kong bölgesindeki "pipistrellus" cinsi Japon yarasalarında "HKU5" coronavirüsünün türevi olan yeni tip virüs tespit eden araştırmacılar, virüsün insanlara bulaşma riski taşıdığı uyarısında bulundu. Araştırmacılar, yarasalardan aldıkları numunelerden yalıttıkları virüsün insan hücrelerini ve yapay olarak oluşturulan akciğer ve bağırsak organlarına benzer hücre yığınları ve dokuları enfekte edebildiğini gözlemledi.

Etkisi az, bulaşma oranı yüksek

Araştırmacılar, "HKU5-CoV-2" adını verdikleri yeni tip coronavirüsün, orijinaline kıyasla reseptöre daha güçlü tutunduğunu ve bu nedenle türler arası bulaşma riskinin arttığını belirtti. Ancak Covid-19'a yol açan "SARS-CoV-2"ye göre çok daha az etkili olduğunu, insan topluluklarında yayılma riskinin abartılmaması gerektiğini ifade etti.

'Yarasa kadın' Dr. Şı Cingli yine sahnede!

Araştırmaya öncülük eden Dr. Şı Cingli'nin Vuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki çalışmaları, 2019 yılında ortaya çıkan Covid-19 salgınında ilk vakaların enstitünün bulunduğu Vuhan şehrinde görülmesi sebebiyle tartışmalara konu olmuştu.

Çinli viroloğun burada yalnızca virüsler üzerine "işlev kazandırma" çalışmaları yürüttüğü, işlev kazandırılmış SARS koronavirüsü türevinin laboratuvardan kaza sonucu sızarak dünya çapındaki salgının başlamasına yol açtığı iddia edilmişti.