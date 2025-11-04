Çinli astronotlar uzayda kanat ve biftek pişirdi

Shenzhou XXI uzay aracıyla istasyona ulaştırılan özel sıcak hava fırını, Çinli astronotların ilk kez taze pişmiş yemek yemesini sağladı.

Viral olan görüntülerde astronot Wu Fei, marine edilmiş tavuk kanatlarını şişe takarak fırına yerleştiriyor. Yaklaşık 28 dakika sonra, “uzayda yapılmış New Orleans usulü tavuk kanatları” servise hazır hale geliyor.

Wu Fei ve Wang Jie, daha sonra karabiberli biftek pişirerek altı kişilik ekiple paylaştı. Astronotların yüzlerindeki mutluluk, görüntülere de yansıdı.

Duman­sız, yağsız, yüksek teknolojili fırın

Çin Astronot Araştırma ve Eğitim Merkezi’ne göre fırın, sıcaklık kontrolü, yağ buharı filtreleme ve katalitik arıtma sistemleriyle donatıldı. Bu sayede uzay istasyonunun hava kalitesi korunarak duman­sız pişirme mümkün hale geldi.

Yeni sistem, astronotların menüsünü 190 farklı yiyeceğe çıkarırken; sebze, et, kuruyemiş ve tatlıları pişirme imkânı da sağladı.

Uzay bahçesinde şimdiye dek 10 farklı partide 7 bitki türü yetiştirildi. Bunlar arasında marul ve kiraz domates de bulunuyor.

Proje ekibinden Liu Weibo, “Aylarca kapalı bir alanda çalışan astronotların kendi elleriyle sıcak yemek yapabilmesi büyük moral kaynağı oluyor” dedi.

Uzayda “barbekü günü”, Çin’in insanlı uzay programında günlük yaşam konforuna dair yeni bir dönemi başlatmış durumda.